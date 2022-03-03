Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о решении Международной федерации лыжного спорта (FIS) отстранить российских лыжников от участия в соревнованиях.

Большунов заявил, что у него нет никаких мыслей по этому поводу. Все надеялись на то, что ситуация разрешится, и лыжники смогут выступать на соревнованиях.

Александр рассказал, что россияне приехали в Норвегию и хотели побороться за Кубок мира, но норвежская федерация выступила против участия российской стороны в соревнованиях.

«Сезоном доволен, но осадочек остался. Хотелось хорошего завершения сезона. Будем довольствоваться тем, что было«, – заявил Александр Большунов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, санкции против российских спортсменов были введены из-за ситуации в Украине.