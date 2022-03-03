Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга и КАМАЗ из Набережных Челнов встретятся в четверг, 3 февраля, в рамках 1/8 финала Кубка России. Матч пройдет на поле стадиона «Газпром Арена».

Начало встречи – в 20:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча проведет телеканал «Матч ТВ».

Главным арбитром назначен Антон Фролов. Ассистенты – Владимир Миневич и Наиль Сейфетдинов. Резервный судья – Артур Федоров. За VAR отвечает Павел Шадыханов.

На данный момент клуб из Набережных Челнов располагается на 13-й строчке турнирной таблицы ФНЛ. КАМАЗ вышел из группы с екатеринбургским «Уралом» и владимирским «Торпедо». Футболисты из Набережных Челнов смогли обойти соперников в борьбе за путевку в плей-офф.

«Зенит» – лидер Российской Премьер-Лиги. В последнем матче чемпионата России подопечные Сергея Семака обыграли «Рубин». Решающий мяч пяткой забил новичок «Зенита» Иван Сергеев.