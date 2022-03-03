Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Уфой» перенесли с 6 на 7 марта в связи с проведением массовых мероприятий в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-службы команды.

Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

«Зенит» – лидер турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 41 очко за 19 матчей. Последний матч РПЛ с «Рубином» петербуржцы выиграли со счетом 3:2.

«Уфа» идет на пятнадцатом месте с 16-ю очками. Команда из Башкирии проиграла «Ахмату» со счетом 2:1 в последнем матче.

Ранее появилась информация о том, что в Москве отменили ковидные ограничения. Теперь у горожан не будут требовать QR-коды для прохода в места скопления людей, а трибуны на спортивных мероприятиях разрешат заполнять полностью. Это связано с уменьшением количества заболевших коронавирусом.