ФИФА не будет искать замену для сборной России в стыковых матчах отбора на чемпионат мира – 2022. Национальная команда Польши без проведения матча выйдет в финал стыков. Об этом сообщает Przeglad Sportowy со ссылкой на Польский футбольный союз.

Официально ФИФА должна объявить о своем решении в пятницу, 4 марта. По информации источника, согласно ему, Польша автоматически выйдет в финальный стыковой матч, где поборется за выход на ЧМ-2022 с победителем пары Швеция – Чехия.

На данный момент ФИФА и УЕФА не планируют обсуждать снятие или ослабление санкций против России.

ФИФА, по информации источника, рассматривала несколько вариантов решения проблемы с исключением России из турнира. Можно было устроить стыковой мини-тур между Польшей, Швецией и Чехией, но организаторы отказались от него из-за проблем с логистикой.

Также рассматривался вариант замены Россию на Словакию, занявшую третье место в группе отбора ЧМ или Венгрию (лучшую команду Лиги наций), но эти сборные уже распланировали свои матчи.