Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун не видит никакого смысла в отмене Гран-при России сезона-2022.

Напомним, ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) решила исключить из календаря Формулы-1 Гран-при России. Ранее появилась информация только о его отмене. Причиной такого решения стала ситуация в Украине.

Эккстоун считает, что эта попытка наказать Россию ничего не значит. Гонка не имеет для страны и ее президента – Владимира Путина, никакого значения и не окажет на страну и лидера никакого негативного влияния.

«Эт все смешно. Эти «О, мы должны что-то сделать, чтобы помочь», но они ничего не делают, только говорят, поскольку никто ничего не может сделать», – цитирует Экклстоуна GrandPX.news.