Российские юристы готовят иск с Спортивный арбитражный суд (CAS), с целью оспорить санкции Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина.

«В оперативном режиме готовится иск, чтобы он был рассмотрен до церемонии открытия и старта Игр«, – заявил Олег Матыцин.

Паралимпийские игры в Пекине должны начаться завтра, 4 марта. Паралимпиада завершится 13 марта.

Ранее на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР) появилось письмо от президента МПК Эндрю Парсона, которое чиновник отправил и.о. президента ПКР Павлу Рожкову. В нем Парсон объяснил решение отстранить российских паралимпийцев ухудшением ситуации в Украине.