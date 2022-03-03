Бывший форвард СКА, хоккейный эксперт Василий Каменев поделился мнением о победе СКА в первом матче плей-офф с «Динамо» из Минска и сделал прогноз на следующую встречу. Слова специалиста передает «Петербургский дневник».

Напомним, в первом матче розыгрыша Кубка Гагарина СКА разгромил минское «Динамо» со счетом 8:3. Никита Гусев набрал шесть очков за матч, установив рекорд результативности. Хоккеист забросил шайбу и отдал пять голевых передач.

Василий Каменев, что минчане сделали грубую ошибку – ввязались в открытый хоккей со СКА. «Динамо» дало слишком много свободы форвардам команды из Санкт-Петербурга, и поплатилось за это крупным поражением.

«Не думаю, что соперники психологически надломлены, крупный счет в плей-офф не имеет значения. Выиграть завтра армейцам будет гораздо сложнее, но необходимо одержать победы в обоих матчах на своем льду», – цитирует Каменева «Петербургский дневник».