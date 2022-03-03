Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян объявил о завершении карьеры в национальной команде Армении.

Генрих вспомнил, когда впервые надел футболку национальной сборной. Это случилось в товарищеском матче против Панамы. Первый гол армянин забил в отборочном матче чемпионата мира в ворота сборной Эстонии.

«Для меня было честью играть за страну последние 15 лет и еще большая честь – быть ее капитаном последние 6 лет. После 95 матчей за сборную, тяжелой работы, страсти и беспрецедентных взлетов и падений на пути представления моей страны на поле, я принял решение завершить свою международную карьеру в сборной Армении», – написал Мхитарян в «Инстаграме».

Генрих добавил, что окончательно определился с планами на будушее после последней игры против команды Германии в ноябре. Футболист заявил, что отдал сборной Армении все, что мог, поэтому сосредоточится на клубной карьере.