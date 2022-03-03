Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что в Российской Премьер-Лиге нужно открыть внутреннее трансферное окно.

«Будет логично открыть внутреннее трансферное окно. Если через 10 дней будет решение, что легионеры смогут разрывать контракты без санкций, то будет правильно сделать так, чтобы можно было заявить российских игроков«, – цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что легионеры стали покидать клубы Российской Премьер-Лиги. Также появилась информация о том, что в ближайшие 7-10 дней ФИФА позволит легионерам РПЛ разрывать действующие контракты с командами без последствий.

Срочность решения обусловлена тем, что игроки, которые захотят покинуть Россию, могут улететь через Стамбул и Белград.