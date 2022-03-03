Формула-1 официально объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при России. Это значит, что ранее исключенный из календаря сезона-2022, российский этап не вернется на чемпионат мира.

«Формула-1 может подтвердить, что расторгла контракт с промоутером Гран-при России. Это означает, что в будущем Россия не будет проводить гонку«, – содержится в заявлении Формулы-1.

Гран-при России Формулы-1 должен был пройти в 2022 году на «Сочи Автодроме». Это была бы последняя гонка на этой трассе. Планировалось, что Гран-при России переедет на новую трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области. Контракт между «Росгонками» и Формулой-1 действовал до конца 2025 года.

Гран-при России проводился с 2014 года на трассе в Сочи. Представители «Мерседеса» становились победителями на всех этапах.