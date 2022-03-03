Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк высказался о текущей ситуации в Украине.

«Все эти дне мне, как и многим из нас, неспокойно на душе. Можно было бы найти отговорку: «Спорт вне политики», – и сосредоточиться на тренировках. Но это лишь попытка обмануть самого себя«, – написал Крицюк в «Инстаграме».

Станислав добавил, что он считает любую человеческую жизнь ценностью и хочет мира.

На данный момент Станислав Крицюк восстанавливается от травмы коленного сустава. 30-летний голкипер травмировался в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

В текущем сезоне голкипер «Зенита» вышел на поле в семи матчах.

Станислав Крицюк играл за «Тольятти», португальскую «Брагу», «Краснодар» и «Белененсеш». С 2 сентября 2021 года голкипер выступает за «Зенит».