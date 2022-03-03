Биатлонист сборной Германии Эрик Лессер заявил, что закончит карьеру по окончании текущего сезона Кубка мира.

«Я в последний раз соберу свою дорожную сумку в качестве действующего спортсмена. Я заканчиваю карьеру в биатлоне. Я хочу быть тренером, я решил это много лет назад«, – цитирует Лессера Merkur.de со ссылкой на подскаст Biathlon Double Room.

Лессер добавил, что планирует получить тренерскую лицензию и стать тренером. Однако это точно случится не в следующем сезоне.

Эрик Лессер – двукратный чемпион мира и трехкратный призер Олимпийских игр. Также немецкий биатлонист три раза выигрывал чемпионат Европы. В текущем сезоне Кубка мира Лессер идет на 21-м месте в общем зачете. До финиша сезона осталось три этапа.