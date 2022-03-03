Ряд представителей клубов Российской премьер-лиги предложил отменить вылет из элитного дивизиона в нынешнем сезоне, утверждает «Спорт-Экспресс». Связано это с возможным нарушением спортивного принципа из-за массового отъезда легионеров.

Кроме того, поступило предложение о расширении лиги до 18 клубов. В таком случае будут отменены стыковые матчи, и первые два места ФНЛ автоматически поднимутся в РПЛ.

Ещё одним вариантом расширения лиги называются стыковые матчи 15-й и 16-й команд с третьим и четвёртым местом ФНЛ (а первые два выйдут напрямую).

На данный момент в зоне прямого вылета из РПЛ находятся «Уфа» и «Химки». Лидируют в ФНЛ «Оренбург» и «Факел», а 3-4 места занимают «Торпедо» и «Алания».