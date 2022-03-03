Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков может лишиться должности в исполнительном комитете УЕФА, утверждает Daily Mail. УЕФА планирует провести внеплановое заседание, на котором обсудит будущее Дюкова в исполкоме.

Дюков в УЕФА занимался вопросом привлечения спонсоров и считался довольно влиятельным членом организации.

Из-за обострения конфликта между Россией и Украиной ряд международных спортивных организаций отстранили российских атлетов от соревнований. В их число вошли ФИФА и УЕФА, из-за чего «Спартак» был исключён из розыгрыша Лиги Европы, а сборная России не сможет сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2022.