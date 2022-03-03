Французский лыжник Ришар Жюв стал победителем спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Драммене. В финале он преодолел дистанцию за 2.32,84. Вторым стал китаец Ван Цян, отставший от победителя на 1,59 секунды. Тройку замкнул ещё один представитель Франции Люка Шанава с отставанием 2,32.

Напомним, что российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных стартах. Также в этапе не принимают участие лидеры сборной Норвегии из-за вспышки коронавируса в команде.

Ранее у женщин также состоялась спринтерская гонка, которую выиграла Майкн Касперсен Фалла из Норвегии. В тройку вошли Йонна Сундлинг из Швеции и Анамария Лампич из Словении.