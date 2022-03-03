Министерство спорта России решает логистические вопросы возвращения паралимпийцев сборной страны из Пекина, сообщил глава Минспорта РФ Олег Матыцин. Напомним, что в среду Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение допустить паралимпийцев из России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде-2022 под нейтральным флагом, однако в четверг изменил решение и полностью отстранил их от участия в соревнованиях. При этом Паралимпиада стартует уже завтра.

«Мы сейчас решаем все логистические вопросы с возвращением наших спортсменов из Пекина и организацией дальнейшей их деятельности, — приводит «Матч ТВ» слова Матыцина. — Рассматривается проведение спортивных соревнований для наших атлетов вместе с нашими коллегами из Белоруссии».

Также Матыцин добавил, что Россия может оспорить решение о недопуске россиян к Паралимпиаде.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.