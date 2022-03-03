Дзюдоисты из России смогут принять участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России. Выступать они будут под знаменем Международной федерации дзюдо (IJF).

При этом отменяются все международные турниры, которые должны были пройти в России в 2022 году.

Ранее сообщалось, что «Большой шлем» в Казани и Кубки Европы в Туле и Оренбурге не состоятся.

«Мы считаем, что те спортсмены, которые участвуют в международных спортивных мероприятиях, способствуют миру и международной солидарности, — пояснили в международной федерации. — Принятие глобальных санкций в отношении российских спортсменов нам представляется неоправданным».

Напомним, что подавляющее большинство международных федераций отстранили россиян от участия в соревнованиях.