«Краснодар» на официальном сайте объявил о приостановке контрактов иностранных футболистов. Отмечается, что сделано это по просьбе самих игроков.

В их число вошли Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Бутхейм, Кристиан Рамирес, Жуниор Алонсо, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла.

Футболисты покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны.

Напомним, что из-за ситуации в Украине были закрыты аэропорты юга России, включя краснодарский. Из-за этого был перенесён матч 19-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив».

Стоит отметить, что в списке легионеров с приостановленными контрактами отсутствует Гжегож Крыховяк. Ранее СМИ сообщали, что польский хавбек уговорил легионеров покинуть российский клуб. Его судьба пока не уточняется, не исключено, что в данном случае речь будет идти о полном расторжении контракта.