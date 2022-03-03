Бывший футболист сборной Украины Артём Милевский в Инстаграме выложил видео, в котором призвал к миру. 37-летний экс-футболист показал, что спасается от бомбёжек в подземном паркинге.

«Я Артём Милевский и пытаюсь, как и все, просто спасаться, жить. Вот такая комната, тут есть вода на всех… Это бомбоубежище.

Мы просто хотим мира. Я играл в России, я играл в Украине, я играл в Бресте — в Беларуси. Пожалуйста, оставьте нас живыми и прекратите это все. Реально, это уже затянулось настолько, что просто нельзя это комментировать.

Не знаешь, какие слова подобрать к тому, что сейчас происходит. Надеюсь, что всё решится и люди договорятся между собой. Реально, мы просто в бункере. Просто на паркинге сидим, как я не знаю кто».

Артём Милевский ранее выступал за киевское «Динамо», турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук» и «Сплит», румынскую «Конкордию», белорусское «Динамо» из Бреста, венгерскую «Кишварду», а сезон-2016/17 провёл в «Тосно» из Ленинградской области. Завершил карьеру Милевский в 2021 году в украинском «Минае».

В сборной Украины Милевский провёл 50 матчей и забил 8 мячей, приняв участие в ЧМ-2006, где Украина дошла до четвертьфинала, а также Евро-2012.