Английскую премьер-лигу могут перестать транслировать в России. Об этом сообщил глава АПЛ Ричард Мастерс, слова которого передаёт в Твиттере журналист Саймон Стоун.

По словам Мастерса, вопрос находится на стадии рассмотрения прямо сейчас. При этом лига рассматривает вариант приостановки контракта или даже расторжения.

На данный момент в чемпионате Англии команды провели от 24 до 27 матчей. Лидирует с 66 очками «Манчестер Сити». «Ливерпуль» отстаёт на 6 очков, «Челси» — на 16.

Ранее стало известно, что владелец «Челси» Роман Абрамович передал управление клубом благотворительному фонду. Сейчас бизнесмен рассматривает вариант продажи клуба.