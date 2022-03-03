Олимпийская чемпионка-2022 и действующая чемпионка мира Анна Щербакова поздравила с днём рождения фигуристку Захру Лари. Сегодня спортсменке из Объединённых Арабских Эмиратов исполнилось 27 лет.

Щербакова в сториз Инстаграма опубликовала совместное фото с Захрой и написала «С днём рождения».

Лари перепостила себе поздравление и написала: «Спасибо, Анна».

Лари известна в первую очередь тем, что стала первой фигуристкой, выступившей на международном турнире в хиджабе.

Щербаковой 17 лет. Помимо побед на чемпионате мира-2021 и Олимпиаде-2022, на её счету два серебра чемпионатов Европы и три победы на чемпионате России.