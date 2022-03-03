Российский футбольный союз заявил о намерении подать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на отстранение сборных России от участия в международных стартах.

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение исключить российские команды из турниров, проходящих под эгидой данных организаций. Таким образом, в частности, мужская сборная России не сможет побороться за выход на чемпионат мира-2022 в стыковых матчах.

Как говорится в заявлении в официальном телеграм-канале сборной России. РФС потребует восстановить все мужские и женские сборные по всем разновидностям футбола во всех турнирах, а также компенсировать ущерб, если он будет установлен.

При этом РФС настаивает на ускоренном рассмотрении дела: матч Россия — Польша запланирован уже на 24 марта.

«РФС считает, что ФИФА и УЕФА при принятии решения об отстранении российских команд не располагали правовым основанием. Оно нарушило основополагающие права РФС как члена ФИФА и УЕФА, в том числе право принимать участие в соревнованиях, — говорится в заявлении. — Кроме того, решение о снятии национальной сборной с квалификации к ЧМ-2022 было принято под давлением прямых соперников по стыковым матчам, что нарушило спортивный принцип и правила честной игры».

Также в организации отметили, что ФИФА и УЕФА не учли другие возможные варианты действий, кроме исключения команд из России.