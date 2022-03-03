Единая лига ВТБ не уверена в том, что спонсоры продолжат сотрудничество с ведущими клубами турнира — ЦСКА, «Зенитом» и УНИКСом. Ранее Евролига отстранила трёх российских участников розыгрыша еврокубка до тех пор, пока политическая обстановка не нормализуется.

Как сообщает Metaratings, Единая лига ВТБ пытается помочь клубам после потери легионеров, сделав возможными дозаявки игроков.

Кроме того, в процессе обсуждения находится вопрос пересмотра расписания матчей.

На данный момент в таблице Единой лиги ВТБ УНИКС занимает первое место с 12 победами в 14 матчах, ЦСКА второй (10 побед в 13 матчах), «Зенит» третий (10 побед в 13 матчах).