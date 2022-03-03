Сборная России по футболу намерена отказаться от сборов в Турции, утверждает «РБ-Спорт». Сборы должны были пройти с 15 по 22 марта в рамках подготовки к стыковым матчам отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Россия вместо заграничного сбора рассматривает вариант переноса его в Москву или Сочи. Вопрос будет обсуждаться с тренерским штабом в РФС в пятницу. При этом есть вероятность, что сборы не состоятся вовсе – например, если контракт с тренерами не будет продлен.

Россия должна была провести матч 1/2 финала отбора на ЧМ-2022 против Польши 24 марта, но ФИФА отстранила российские команды от всех турниров под своей эгидой.

РФС планирует подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение ФИФА и аналогичное решение УЕФА.