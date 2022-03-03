«Локомотив» сенсационно вылетел из Кубка России. В матче 1/8 финала действующие обладатели трофея принимали на своем поле «Енисей». Игра завершилась победой красноярцев со счётом 4:0. Голами у команды отметились Валерий Кичин (25-я минута), Александр Ломакин (38-я), Андрей Окладников (77-я) и Михаил Комков (90+2). Последний не смог реализовать пенальти, но успел на добивание.

Стоит отметить, что на 36-й минуте «Локо» остался в меньшинстве из-за удаления Наира Тикнизяна, а на 64-й Рифат Жемалетдинов не забил пенальти.

Напомним, что на днях «Локомотив» покинул главный тренер Маркус Гисдоль, вместо него команду на поле вывел Дмитрий Лоськов.

Ранее в 1/4 финала пробились московские «Динамо» и «Спартак», разгромившие «Нижний Новгород» (3:0) и «Кубань» (6:1) соответственно.

«Зенит» сегодня проведёт игру 1/8 финала с «КАМАЗом».