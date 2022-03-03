Отстраненные российские спортсмены исполнили национальный гимн страны в Паралимпийской деревне, которую им нужно покинуть после решения об отстранении команды от участия в Играх-2022.

Напомним, ранее стало известно, что Международный Паралимпийский комитет (МПК) разрешил российским и белорусским спортсменам выступить на Играх в нейтральном статусе, но сегодня, 3 марта, решение резко было изменено. Причиной стало то, что многие национальные комитеты, команды и спортсмены отказались соревноваться со сборными России и Белоруссии. В Паралимпийской деревне стало нарастать напряжение, и из-за этого проведение соревнований было поставлено под угрозу.

Автор – Дарья Гаврилова