Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил о своей готовности снова возглавить клуб.

«Готов ли я возглавить клуб? Да, а почему нет? С удовольствием. Кого я бы еще рекомендовал на пост главного тренера «Локомотива»? Надо своих ребят кого-то», — цитирует Семина «ВсёПроСпорт».

Напомним, 1 марта стало известно, что Маркус Гисдоль покинул пост главного тренера «железнодорожников», он занимал эту должность с октября 2021 года. После этого исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Лоськов.

Юрий Семин на протяжении большей части тренерской карьеры посвятил «Локомотиву». Он несколько раз уходил и возвращался в клуб. Последний раз Семин покинул пост рулевого красно-зеленых в мае 2020 года.

Сейчас «Локомотив», набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/2022. Сегодня железнодорожники сенсационно проиграли «Енисею» в 1/8 финала Кубка России со счётом 0:4.

Автор — Дарья Гаврилова