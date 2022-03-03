Время выхода на лед российских фигуристок в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине

На Зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 17 февраля, будут разыграны медали в женском одиночном катании. В 13:00 по московскому времени стартуют выступления девушек с произвольными программами.