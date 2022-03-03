«Зенит» увеличил преимущество в матче 1/8 финала Кубка России против КАМАЗа. На 26-й минуте встречи сработала связка новых форвардов петербуржцев: Иван Сергеев отдал голевой пас, а Юри Алберто поразил ворота челнинцев.
Напомним, что счёт на 17-й минуте открыл Андрей Мостовой с передачи Даниила Кругового.
Игра проходит на стадионе «Газпром Арена», судит её Антон Фролов.
Петербуржцы выпустили на поле следующий состав: Кержаков — Сутормин, Адамов, Алип, Чистяков, Круговой — Оздоев, Ерохин, Мостовой — Юри Алберто, Сергеев.
Ранее в 1/4 финала пробились московские «Динамо» и «Спартак», разгромившие «Нижний Новгород» (3:0) и «Кубань» (6:1) соответственно, а сегодня «Локомотив» сенсационно проиграл на своем поле КАМАЗу 0:4.
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