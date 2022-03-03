«Зенит» в матче 1/8 финала Кубка России против КАМАЗа сделал счёт разгромным — 3:0. На 37-й минуте Александр Ерохин поразил ворота челнинцев. Голевой пас ему отдал Юри Алберто.

Счёт «Зенит» открыл на 17-й минуте — отличился Андрей Мостовой с передачи Даниила Кругового. Через девять минут Юри Алберто с передачи Ивана Сергеева удвоил преимущество чемпионов России.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена», судит её Антон Фролов.

Петербуржцы выпустили на поле следующий состав: Кержаков — Сутормин, Адамов, Алип, Чистяков, Круговой — Оздоев, Ерохин, Мостовой — Юри Алберто, Сергеев.

Ранее в 1/4 финала пробились московские «Динамо» и «Спартак», разгромившие «Нижний Новгород» (3:0) и «Кубань» (6:1) соответственно, а сегодня «Локомотив» сенсационно проиграл на своем поле КАМАЗу 0:4.