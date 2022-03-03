Российский лыжник Александр Большунов с негодованием прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) исключить россиян и белорусов из международных соревнований. Большунов отметил, что на отстранении настояли соперники из Норвегии. В результате россияне пропустили этап Кубка мира в норвежском Драммене.

«Настраивались соревноваться, настраивались участвовать в гонке, но не только норвежская федерация, но также и норвежские спортсмены высказались против нашего участия, поэтому FIS послушала их и приняла такое решение», — цитирует «Чемпионат» Большунова.

Также трёхкратный олимпийский чемпион возмутился инцидентом в норвежском Холменколлене. Неизвестные раскрасили российскую фуру украинскими флагами.