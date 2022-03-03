Российская теннисистка Виталия Дьяченко пробилась в 1/4 финала турнира в Лионе. 118-я ракетка мира сенсационно выиграла у третьего номера «посева» швейцарки Виктории Голубич — 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.

Матч длился почти 3 часа (2:53). Дьяченко пять раз подавала навылет и ни разу не дала сделать эйс сопернице. Также на счету россиянки 11 двойных ошибок против всего двух у Голубич.

Игра соперниц ознаменовалась брейками: всего они взяли друг у друга по 11 подач, то есть 22 гейма из 32 (за исключением тай-брейка) завершились брейками. Во втором сете соперницы и вовсе на двоих выиграли только одну подачу (Голубич, самую первую).

В четвертьфинале Дьяченко встретится с Чжан Шуай из Китая, имеющей восьмой номер «посева».