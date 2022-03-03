«Зенит» громит КАМАЗ в матче 1/8 финала Кубка России. На 48-й минуте Андрей Мостовой оформил дубль, сделав счёт 5:0. Ассистировал ему Юри Алберто.

Счёт «Зенит» открыл на 17-й минуте — отличился Андрей Мостовой с передачи Даниила Кругового. Через девять минут Юри Алберто с передачи Ивана Сергеева удвоил преимущество чемпионов России. На 37-й минуте Юри Алберто отдал голевой пас на Александра Ерохина, а в добавленное к первому тайму время бразилец сделал дубль.

Таким образом, на счету Юри Алберто 2 гола и 2 результативных передачи.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена», судит её Антон Фролов.

Петербуржцы выпустили на поле следующий состав: Кержаков — Сутормин, Адамов, Алип, Чистяков, Круговой — Оздоев, Ерохин, Мостовой — Юри Алберто, Сергеев.

Ранее сегодня в 1/4 финала пробились московские «Динамо» и «Спартак», разгромившие «Нижний Новгород» (3:0) и «Кубань» (6:1) соответственно, а «Локомотив» сенсационно проиграл на своем поле КАМАЗу 0:4.

В других встречах, состоявшихся раньше, «Балтика» разгромила «Чайку» 3:0, «Рубин» одолел «Ротор» 2:1, «Алания» победила «Арсенал» 1:0, а ЦСКА взял верх над «Сочи» 2:1.