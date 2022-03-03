Сегодня, 3 марта, состоялись вторые матчи первого раунда Кубка Гагарина в трёх сериях.

«Металлург» победил «Барыс» со счётом 6:2. Счёт на второй минуте открыл игрок казахстанской команды Якоб Лилья. На 6-й Андрей Чибисов забросил ответную шайбу, на 16-й Григорий Дронов вывел «Магнитку» вперёд. Во втором периоде Чибисов оформил дубль (22-я), затем забили Филипп Майе (31-я) и Брендан Лепсич (33-я). В третьем периоде Джош Карри забросил шестую шайбу «Металлурга» (46-я), а Якоб Берглунд сократил отставание на 58-й.

Счёт в серии стал равным — 1-1.

Другая игра в Челябинской области оказалась беднее на голы: «Трактор» обыграл «Нефтехимик» 2:1. «Медведи» открыли счёт за шесть секунд до первого перерыва — отличился Виталий Кравцов. Максим Березин на 24-й сравнял счёт, но на 30-й Кравцов оформил дубль.

Челябинцы ведут в серии 2-0.

Наконец в центральной игре тура ЦСКА одолел «Локомотив» 4:1. «Локо» забил первым — на 4-й минуте отличился Артём Анисимов. После этого забивали только армейцы: Сергей Плотников на 7-й и 56-й, Виталий Абрамов на 44-й и Андрей Светлаков на 60-й.

ЦСКА также повёл в серии 2-0.

Третьи матчи во всех сегодняшних сериях пройдут 5 марта, уже на площадках в Нур-Султане, Нижнекамске и Ярославле соответственно.