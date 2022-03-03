«Зенит» забил шестой безответный гол КАМАЗу в матче 1/8 финала Кубка России. На 85-й минуте отличился вышедший на замену Артём Дзюба.

Счёт «Зенит» открыл на 17-й минуте — отличился Андрей Мостовой с передачи Даниила Кругового. Через девять минут Юри Алберто с передачи Ивана Сергеева удвоил преимущество чемпионов России. На 37-й минуте Юри Алберто отдал голевой пас на Александра Ерохина, а в добавленное к первому тайму время бразилец сделал дубль. В начале второго тайма Мостовой также оформил дубль, причём ассистировал ему Юри Алберто. Таким образом, на счету бразильского форварда 2 гола и 2 результативных передачи.

Дзюба появился на поле на 60-й минуте, заменив как раз Юри Алберто.

Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена», судит её Антон Фролов.

Петербуржцы играют в следующем составе: Кержаков, Сутормин (Караваев, 60), Адамов, Алип, Чистяков (Барриос, 72), Круговой (Дуглас Сантос, 72), Оздоев, Ерохин (Малком, 72), Мостовой, Юри Алберто (Дзюба, 60), Сергеев.

Ранее сегодня в 1/4 финала пробились московские «Динамо» и «Спартак», разгромившие «Нижний Новгород» (3:0) и «Кубань» (6:1) соответственно, а «Локомотив» сенсационно проиграл на своем поле КАМАЗу 0:4.

В других встречах, состоявшихся раньше, «Балтика» разгромила «Чайку» 3:0, «Рубин» одолел «Ротор» 2:1, «Алания» победила «Арсенал» 1:0, а ЦСКА взял верх над «Сочи» 2:1.