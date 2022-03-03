Нападающий «Зенита» Юри Алберто назван лучшим игроком матча 1/8 финала Кубка России против КАМАЗа. Петербуржцы выиграли встречу со счётом 6:0. 20-летний бразилец забил два мяча и отдал два результативных паса за 60 проведённых минут. В середине второго тайма при счёте 5:0 он был заменён на Артёма Дзюбу.

Юри Алберто перешёл в «Зенит» этой зимой из «Интернасьонала».

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена», судил её арбитр Антон Фролов.

Петербуржцы играли в следующем составе: Кержаков, Сутормин (Караваев, 60), Адамов, Алип, Чистяков (Барриос, 72), Круговой (Дуглас Сантос, 72), Оздоев, Ерохин (Малком, 72), Мостовой, Юри Алберто (Дзюба, 60), Сергеев.

Ранее сегодня в 1/4 финала пробились московские «Динамо» и «Спартак», разгромившие «Нижний Новгород» (3:0) и «Кубань» (6:1) соответственно, а «Локомотив» сенсационно проиграл на своем поле КАМАЗу 0:4.

В других встречах, состоявшихся раньше, «Балтика» разгромила «Чайку» 3:0, «Рубин» одолел «Ротор» 2:1, «Алания» победила «Арсенал» 1:0, а ЦСКА взял верх над «Сочи» 2:1.