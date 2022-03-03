Стали известны все участники 1/4 финала Кубка России сезона-2021/22. В число восьми лучших команд пробились московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, петербургский «Зенит», красноярский «Енисей», калининградская «Балтика», казанский «Рубин» и владикавказская «Алания».

Жеребьёвка четвертьфинала пройдёт завтра, 4 марта. Матчи пройдут 19 апреля. Полуфиналы состоятся 11 мая, а финал — 29 мая.

Действующий обладатель Кубка — «Локомотив» — не сможет побороться за трофей. Сегодня железнодорожники проиграли на своём поле «Енисею» 0:4. «Локо» также владеет рекордом по числу титулов — 9.

Из четвертьфиналистов ЦСКА выигрывал трофей 7 раз, «Зенит» — 4, «Спартак» — 3, «Динамо» и «Рубин» — по разу.