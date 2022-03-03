Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал подробности ухода защитника Ярослава Ракицкого. Украинский футболист досрочно расторг контракт с сине-бело-голубыми из-за тяжёлой семейной ситуации (такая формулировка была использована в пресс-релизе).

«Он попросил несколько дней для решения своих вопросов. В среду он встречался с нашим руководством, они достигли договоренности о расторжении контракта, — цитирует «Спорт-Экспресс» Семака. — Ярослав влюбил в себя болельщиков команды. И тренерский штаб, и болельщики благодарны Ярославу за эти годы».

32-летний защитник выступал за «Зенит» с января 2019 года. В текущем сезоне он сыграл 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач.