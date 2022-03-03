Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над КАМАЗом в матче 1/8 финала Кубка России (6:0) опроверг информацию об уходе капитана команды Деяна Ловрена. В СМИ появилась информация, что хорватский защитник принял решение досрочно разорвать соглашение и уйти из петербургского клуба.

«Мы с ним на связи. Но ввиду того, что он не может проводить беговую работу и работал в группе на поле, мы предоставляем ему возможность восстанавливаться у себя, — цитирует «Спорт-Экспресс» Семака. — На сегодняшний день никаких разговоров о том, что он хотел бы уйти я не слышал. Это все неправда».

Напомним, что из-за ситуации в Украине большинство стран Европы закрыли авиасообщение с Россией. Контракт 32-летнего Ловрена истекает в конце сезона. Он выступает за «Зенит» с 2020 года. Ранее петербуржцев досрочно покинул Деян Ловрен.