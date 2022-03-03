Бывший биатлонист, депутат Антон Шипулин в резкой форме высказался по поводу решения Международного Паралимпийского комитета (МПК) отстранить российских спортсменов от Игр в Пекине. Напомним, что МПК сперва допустил атлетов из России и Белоурссии под нейтральным флагом, но затем решил полностью их отстранить, мотивируя это возможностью бойкота Паралимпиады другими странами.

«Что-либо комментировать сейчас сложно. Но я попробую кратко изложить свою позицию конкретно по этой ситуации. Простите мне мою банальность — спорт должен оставаться вне политики. Всегда. Точка. Вот есть аксиомы в жизни, и это одна из них, — написал Шипулин в Инстаграме. — За что их, вот конкретно этих смелых, сильных ребят наказали? У меня нет ответа на этот вопрос. Не думаю, что и в МПК смогут сформулировать его».

Шипулин также отметил, что комитета «растоптал» годы подготовки спортсменов, и такого решения в принципе не должно было приниматься.

Паралимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 13 марта.