Власти США ввели санкции против группы российских олигархов, сообщает официальный сайт Белого дома. В их число вошли и лица, тесно связанные со спортом: Алишер Усманов, братья Борис и Аркадий Ротенберги.

Аркадий Ротенберг — председатель правления Федерации хоккея России и член совета директоров Континентальной хоккейной лиги. Борис Ротенберг — президент ФК «Сочи». Его старший сын Роман Ротенберг является главным тренером хоккейного СКА, а младший — Борис Ротенберг-младший — числится в составе футбольного «Локомотива».

Алишер Усманов был одним из акционеров «Эвертона», а также возглавлял Международную федерацию фехтования.