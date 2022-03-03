Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над КАМАЗом (6:0) в матче 1/8 финала Кубка России объяснил, почему на игру не вышел вратарь Даниил Одоевский. 19-летний голкипер защищал цвета «Зенита» в игре Лиги Европы с «Бетисом» (0:0) и в чемпионате России с «Рубином» (3:2), но на матч с челнинцами вышел ветеран Михаил Кержаков.

«Он на разминке повредил связки на пальце, будем смотреть, насколько серьезно, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака. — Сможет ли он тренироваться в ближайшее время, будем ли ему мешать или нет. Конечно, очень жаль. Поэтому вынужденная замена произошла перед матчем».

Также специалист объяснил отсутствие на поле бразильцев Вендела и Клаудиньо.

«У них небольшие мышечные проблемы, но не серьезные. Надеюсь, к следующему матчу они будут готовы, но сегодня они не могли принимать участие в игре», — заявил Семак.

«Зенит» проведёт следующий матч 7 марта дома против «Уфы» в рамках 20-го тура чемпионата России.