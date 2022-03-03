Нападающий «Базеля» Фёдор Чалов забил свой первый мяч за швейцарский клуб. 23-летний россиянин вышел в стартовом составе на матч 24-го тура чемпионата Швейцарии против «Санкт-Галлена». На 56-й минуте он поразил ворота Лоуренса Ати Зиги.

В матче идёт середина второго тайма, «Базель» уступает на своём поле со счётом 1:2.

Чалов перешёл в «Базель» из ЦСКА этой зимой на правах аренды. До сегодняшнего дня он принял участие в четырёх матчах швейцарской суперлиги, отметившись одной голевой передачей — в игре с «Лозанной» (3:0).

До перехода в «Базель» Чалов провёл всю карьеру в ЦСКА.