Сборная России отстранена от участия в Паралимпиаде-2022. «Зенит» разгромил КАМАЗ в Кубке России, став последним восьмым участником четвертьфинала. Российские хоккеисты продолжают успешно играть в НХЛ. YouTube-канал ЦСКА заблокирован из-за санкций. «Гран-при России» отменён. Состоялись очередные матчи Кубка Гагарина. Самые интересные новости спорта 3 марта – в дайджесте NVsport.

Панарин забил и сделал два ассиста в матче «Рейнджерса» и «Сент-Луиса»

В Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис Блюз». Победу одержали хозяева со счетом 5:3.

Радулов забросил победную шайбу в матче против «Лос-Анджелеса»

В Далласе (США) на арене «Американ Эйрлайнс-центр» прошел матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

Российских тяжелоатлетов подозревают в употреблении допинга

Шесть российских легкоатлетов обвинили в нарушении антидопинговых правил. Информация об этом размешена на официальном сайте Международного агентства допинг-тестирования.

Радулов провел 500-й матч в НХЛ и стал лучшим игроком «Кингз»

Российский форвард «Даллас Старз» Александр Радулов в четверг, 3 марта, провел матч против «Лос-Анджелес Кингз». Этот матч стал для 35-летнего россиянина 500-м в Национальной хоккейной лиге.

Российских спортсменов отстранили от Паралимпиады в Пекине

Российские паралимпийцы не смогут выступить на Паралимпийских играх в Пекине (Китай). В четверг, 3 марта, Международный паралимпийский комитет заявил, что поменял свое решение относительно россиян и спортсменов из Белоруссии. Их не допустят до соревнований.

YouTube канал ПФК ЦСКА заблокировали из-за санкций США

YouTube-канал московского футбольного клуба ЦСКА заблокировали сразу после введения санкций со стороны Министерства финансов США.

Формула-1 больше не будет проводить Гран-при в России

Формула-1 официально объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при России.

Норвегия выиграла женскую эстафету в Контиолахти, Россия отстранена

Сборная Норвегии по биатлону выиграла женскую эстафету в финском Контиолахти.

«Локомотив» разгромно проиграл дома «Енисею» и вылетел из Кубка России

«Локомотив» сенсационно вылетел из Кубка России. В матче 1/8 финала действующие обладатели трофея принимали на своем поле «Енисей». Игра завершилась победой красноярцев со счётом 4:0.

Дьяченко сенсационно вышла в четвертьфинал турнира в Лионе

Российская теннисистка Виталия Дьяченко пробилась в 1/4 финала турнира в Лионе. 118-я ракетка мира сенсационно выиграла у третьего номера «посева» швейцарки Виктории Голубич — 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.

«Металлург», «Трактор» и ЦСКА выиграли первые матчи 1/8 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 3 марта, состоялись вторые матчи первого раунда Кубка Гагарина в трёх сериях.

«Зенит» разгромил КАМАЗ 6:0 и вышел в четвертьфинал Кубка России

«Зенит» стал последним восьмым четвертьфиналистом Кубка России сезона-2021/22. В матче 1/8 финала петербуржцы разгромили КАМАЗ 6:0.

Определились все четвертьфиналисты Кубка России

Стали известны все участники 1/4 финала Кубка России сезона-2021/22. В число восьми лучших команд пробились московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, петербургский «Зенит», красноярский «Енисей», калининградская «Балтика», казанский «Рубин» и владикавказская «Алания».