Российский форвард «Базеля» Федор Чалов забил второй мяч в ворота «Санкт-Галлена» в 24-м туре швейцарской Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Федор Чалов отличился на 83-й минуте матча с передачи Михаэля Ланга. К тому моменты «Базель» уступал со счетом 1:2. Гол 23-летнего форварда увел команду от поражения в матче.

Первый мяч «Базеля» также забил Чалов. На 56-й минуте матча российский форвард отыграл один мяч с передачи Даме Н’Дойе.

Эти голы стали для Чалова первыми в составе швейцарской команды.

23-летний форвард арендовал швейцарским клубом у московского ЦСКА до конца текущего сезона без права выкупа. За новую команду Чалов отдал одну результативную передачу за четыре матча.

«Базель» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии с 40 очками в активе.