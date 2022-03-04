В пятницу, 4 марта, в матче 24-го тура швейцарской Суперлиги на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле местная команда встречалась с «Санкт-Галленом». Матч завершился со счетом 2:2.

Счет в матче на 20-й минуте открыл игрок «Санкт-Галлена» Жереми Гийемено. Уже через две минуты этот же игрок отдал голевой пас на Квадво Дуа, увеличив преимущество команды до двух мячей.

На 56-й минуте разрыв в счете сократил российский форвард «Базеля» Федор Чалов с передачи Даме Н’Дойе.

На 83-й минуте матча Федор Чалов оформил дубль после паса Михаэля Ланга и помог «Базелю» вырвать ничью.

Эти голы стали для Федора Чалова первыми в составе швейцарской команды.

«Базель» набрал 41 очко в 24 матчах чемпионата Швейцарии и идет на третьем месте.