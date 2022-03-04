Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что хорватский защитник команды Деян Ловрен планирует покинуть клуб.

«Нет, мы с Ловреном на связи. Но ввиду того, что он сейчас не может проводить беговую работу, не может работать в группе и на футбольном поле, мы предоставили ему возможность тренироваться у себя. На сегодняшний день никаких разговоров, что он хочет уйти, я не слышал абсолютно. Это все неправда«, – цитирует Семака пресс-служба команды.

Напомним, ранее «Зенит» покинул защитник Ярослав Ракицкий. Украинский футболист выступал за команду с зимы 2019 года. В текущем сезоне Ракицкий вышел на поле в 15 матчах чемпионата России, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.