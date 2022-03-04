В Вашингтона (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтоном Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз». Победу во встрече одержали хозяева со счетом 4:0.

Первую шайбу за «Вашингтон» забросил российский форвард Евгений Кузнецов. Он отличился на 19-й минуте матча.

Затем отличился Мартин Фехервари на 29-й минуте встречи.

Александр Овечкин забросил шайбу на 35-й минуте матча.

36-летний хоккеист сократил отставание от Яромира Ягра, занимающего третью строчку в рейтинге лучших снайперов НХЛ, до трех шайб.

Теперь на счету Александра Овечкина 763 заброшенные шайбы. Чешский нападающий забил 766 голов. На втором месте идет Горди Хоу (801 шайба). Лучший снайпер НХЛ – Уэйн Гретцки (894).

Окончательный счет в матче установил еще один россиянин – защитник Дмитрий Орлов. Он огорчил голкипера «Каролины» на последней минуте встречи.