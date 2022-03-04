В «Вашингтоне» (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Окончательный счет – 4:0 в пользу хозяев.

На 35-й минуте матч шайбу забросил российский форвард Александр Овечкин. Этот гол позволил 36-летнему хоккеисту сократить отставание от Яромира Ягра, который идет на третьем месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ, до трех шайб.

Овечкин забросил 763 шайбы за карьеру. У Яромира Ягра – 766 голов. На втором месте в рейтинге лучших снайперов идет Горди Хоу (801). Лидер списка – Уэйн Гретцки (894).

Первую шайбу за «Вашингтон» на 19-й минуте матча забросил Евгений Кузнецов. Затем на 29-й минуте отличился Мартин Фехервари. Окончательный счет установил Дмитрий Орлов (59-я).