В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Тампой-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз». Победу во встрече одержали гости со счетом 5:1.

Российский форвард Евгений Малкин забросил шайбу за «Питтсбург» на 46-й минуте матча. Этот гол стал для 35-летнего россиянина десятым в текущем сезоне.

Напомним, Малкин вернулся на лед в январе 2022 года. С апреля 2021 хоккеист восстанавливался от травмы колена.

Евгений также принял участие в двух других заброшенных шайбах «Питтсбурга». Он отметился результативными передачами.

А списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги Малкин обошел Джо Нуиндайка и Майка Босси, которые набрали 1126 очков. Теперь Евгений идет на 60-м месте по этому показателю.