В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Победу одержали хозяева со счетом 4:0.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин принимал участие в матче. 36-летний хоккеист отметился заброшенной шайбой. Это позволило ему сократить отставание от Бретта Халла по набранным баллам за карьеру в НХЛ до 6 очков.

На данный момент в активе Овечкина 1385 (763+622) очков за 1251 матч в НХЛ. Это 24-й результат в списке бомбардиров лиги за всю историю.

Овечкин сыграл в 54 матчах текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Россиянин забил 33 гола и сделал 32 результативные передачи при показателе полезности «+7».